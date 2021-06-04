ميسي والأرجنتين يحييان ذكرى مارادونا بتمثال عملاق

2021/06/04 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احيا ميسي ولاعبو الامنتخب الارجنتيني ذكرى النجم الارجنتيني ماردونا بوضع تمثال علماق له امام ملعب "مادري دي كويدادس" الذي استضاف لقاء الارجنتين مع شيلي.

وقد استغل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي لقاء تشيلي في أرضه بتصفيات المونديال المقبل من أجل تكريم الأسطورة الراحل "دييغو أرماندو مارادونا".

وقد دخل اللاعبون ملعب المباراة بقمصان جميعها تحمل الرقم 10، وعلى صدرها كتب "1960- حتى النهاية" للإشارة لإرثه الذي لا نهاية له.

تعادل الفريقان بهدف لكل جانب في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة بقطر.

ميسي سجل أولا من علامة الجزاء، ولكن مهاجم إنتر أليكسيس سانشيز عادل النتيجة للضيوف.

التعادل يعني بلوغ الأرجنتين النقطة 11 في المركز الثاني بالترتيب خلف البرازيل، بينما حصدت تشيلسي نقطتها الخامسة من خمس مباريات.

ماذا قال ميسي عقب المباراة؟

ميسي علق على تكريم الأسطورة مارادونا: "كانت مباراة مهمة للغاية كونها الأولى في عدم وجود دييجو مارادونا".

وأضاف: "نعرف ماذا كان يعني المنتخب الوطني له، ونعرف أنه كان حاضرا معنا".

وكان مارادونا قد توفي في الـ 25 من تشرين الاول الماضي بعد تعرضه لسكته قلبية في منزله وفشل الجهاز الطبي في إنعاشه.

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