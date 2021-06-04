2021/06/04 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل منتسب بالحشد العشائري شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل بهجوم مسلح ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وبين، أن "المعلومات الاولية تشيير الى انه منسوب للحشد العشائري في القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل منتسب بـ'الحشد العشائري' شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل منتسب بـ'الحشد العشائري' شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).