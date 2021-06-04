الأمن التركي يلقي القبض على عراقي مطلوب للإنتربول

2021/06/04 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الأمن التركي، الجمعة، القبض على مطلوب عراقي في ولاية "بولو" شمال غربي البلاد، للاشتباه في ضلوعه بأنشطة تنظيم داعش.

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وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في الولاية، نقلته وكالة "الاناضول"، وتابعه "ناس" (4 حزيران 2021)، أن "قسم مكافحة الإرهاب، ألقى القبض على المواطن العراقي (أ.



ت.



أ.



أ)، المطلوب أمنياً من قبل السلطات العراقية".

وأوضح البيان أن "المشتبه به صادر بحقه أمر قبض من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في العراق، في وقت سابق".

وأضاف أن "العملية تمت بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة، من مكتب المدعي العام في بولو، مشيرًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به".

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