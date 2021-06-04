الإمارات على خطى البحرين بخصوص من تلقوا اللقاح الصيني

2021/06/04 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الإمارات بإتاحة لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، كجرعة معززة لمن كانوا قد تلقوا لقاح "سينوفارم" الصيني.

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