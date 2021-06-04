حالات الشفاء تزيد على الاصابات بكورونا في العراق

2021/06/04 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية بيان الموقف الوبائي من فايروس كورونا اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، 42005 فحوصات مخبرية، مؤكدة تسجيل 4157 اصابة جديدة بالفايروس، فيما توفي 26 مصابا في عموم المحافظات.

واشار البيان الى شفاء 4126 مصابا، فيما كشفت عن تلقيح 20507 مواطنين باللقاح المضاد لكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

PUKmedia

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