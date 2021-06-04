وفاة 6 مصابين بكورونا في اقليم كوردستان

2021/06/04 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي من فايروس كورونا لليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت 9619 فحصا مخبيرا، مؤكدة تسجيل 610 اصابات جديدة بالفايروس منها 92 في اربيل و246 في السليمانية، و224 في دهوك،و5 في حلبجة، و37 في كرميان،و6 في رابرين.

واشار البيان الى شفاء 710 مصابين منهم 210 في اربيل ، و229 في السليمانية، و198 في دهوك، و14 في حلبجة، و50 في كرميان، و9 في رابرين، لافتة الى وفاة 6 مصابين منهم 1 في اربيل ، و1 في السليمانية، و4 في دهوك.

ولفت البيان الى ان الوزارة ومنذ تفشي جائحة كورونا اجرت 1913951 فحصا مخبريا، فيما اصيب 172483 مواطنا بالفايروس، شفي منهم 158334، وتوفي 4308 مصابين، بينما يرقد 8841 في المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

PUKmedia

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