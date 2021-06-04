2021/06/04 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على ان الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية، فيما بين ان علاقته جيدة معه.وقال الكاظمي خلال مقابلة صحفية أجراها مراسلون إيرانيون، وتابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتحدث للإيرانيين عن علاقته بالحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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