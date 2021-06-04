ماكرون‭ ‬يؤكد‭ ‬دعمه‭ ‬المراقبة‭ ‬الدولية على‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬المبكرة

2021/06/04 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يبدي‭ ‬استعداده‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬للشركات‭ ‬الفرنسية‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬تأكيداً‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬لإرسال‭ ‬مراقبين‭ ‬دوليين‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬دعم‭ ‬نزاهتها‭.‬ وأكد‭ ‬الكاظمي،‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬ماكرون،‭ ‬على‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬العراق‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬فرنسا،‭ […]

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