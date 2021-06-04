2021/06/04 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يبدي استعداده لتوفير بيئة استثمارية للشركات الفرنسية بغداد – عبدالحسين غزال تلقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأكيداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإرسال مراقبين دوليين الى الانتخابات العراقية المبكرة في سياق دعم نزاهتها.
وأكد الكاظمي، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ماكرون، على «علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يؤكد دعمه المراقبة الدولية على الانتخابات العراقية المبكرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد الكاظمي، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ماكرون، على «علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يؤكد دعمه المراقبة الدولية على الانتخابات العراقية المبكرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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