هل نملك التعهد لاستقبال الاستثمارات؟

2021/06/04 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لفت انتباهي ابداء المسؤول الأول بالعراق تأكيده هاتفياً للرئيس الفرنسي ماكرون ان العراق مستعد لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات الفرنسية.وسبق ان كان لباريس علاقات جيدة مع بغداد منذ منتصف سبعينات القرن الماضي الا انَّ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لم ترقَ الى مستويات مؤثرة في البنية العامة للبلد، وكان هناك لمسات فرنسية واضحة […]

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