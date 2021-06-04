حريق يدمر350 خيمة بمخيم الأيزيديين في العراق

2021/06/04 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نازحون يشكون ضعف الزيارات النيابية وسوء الخدمات أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ أدّى‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬الأيزيديين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬احتراق‭ ‬350‭ ‬خيمةً،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬25‭ ‬شخصاً‭ ‬بجروح،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭. ‬ ‭ ‬ويعاني‭ ‬المخيم‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬وضعف‭ ‬ادامة‭ ‬الخدمات‭ ‬فيما‭ ‬انقطعت‭ ‬عنه‭ ‬زيارات‭ ‬النواب‭ ‬الممثلين‭ ‬للطائفة‭ […]

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