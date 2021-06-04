حرب حزيران لم تكن صدفة: تحضيرات مسبقة تعزّزت بفرض الحكم العسكري - آدم راز

2021/06/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آدم_راز خلال سنوات، أغلبية المؤرخات الإسرائيلية، أكدت أن متخذي القرارات في إسرائيل تفاجئوا من ثمار النصر التي قطفت بسرعة البرق في حزيران 1967.



"الحرب"، أشار وزير الدفاع موشي ديان، ثلاثة أيام مع انتهائها، "تطورت وانحدرت نحو جبهات لم نوجه اليها ولم يتم تخطيطها من قبل أي شخص، حتى من قبلي أنا".



حسب هذه الأقوال وأقوال أخرى تركز الرأي أن احتلال المناطق المحتلة خلالها كان نتيجة لتدهور الحرب على المسطح الأملس، وا ......





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