الفلسفة الماركسية ضرورة حيوية لفهم عالمنا وسبل النضال لتغييره - خليل اندراوس

2021/06/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس كي نفهم فهمًا صحيحًا ما يدور من حولنا، في الطبيعة، والمجتمع، علينا أن نسترشد بنظام فكري علمي، في النظر إلى الحياة، إلى العالم ككل، وإلى مكاننا كأفراد وشعوب في هذا العالم.



وأهمية وضع نظام فكري علمي نسترشد به، يلزمان الإنسان ليس فقط توضيح وفهم أسباب الأحداث الدائرة حولنا وحسب بل أيضًا وهذا الأهم، لكي يحدد موقعه في العالم ويؤثر في هذه الأحداث بصورة فعالة إيجابية، مساهمًا نشيطًا في النضال القومي ض ......





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