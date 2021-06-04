صفحات من تاريخ نضالنا النقابي في منطقة وادي عارة فترة الحكم العسكري - جهاد عقل

2021/06/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل عندما نقرأ بعض الوثائق التاريخية المتعلقة بصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في سنوات الخمسين من القرن الماضي مع قيام دولة إسرائيل في الأرشيف الرسمي، تظهر لنا حقائق هامة في محورها الدور النضالي الذي قام به رفاقنا من الحزب الشيوعي بقيادة هذا النضال والصمود لعمالنا وأهلنا الباقين في وطنهم.



نعم كان دور رفاقنا من الحزب الشيوعي بارزًا وناصعًا في قيادة العمال العرب في خوض النضال أمام قادة الحكم العسكري وال ......





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