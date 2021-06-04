وزير العمل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الدفعة الثانية للمعين المتفرغ

2021/06/04 | 23:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الدفعة الثانية من راتب المعين المتفرغ المتراكمة لسنوات.وذكرت وزارة العمل في بيان، ان “ما حصل من إشكالات إدارية ومالية حين إطلاق الدفعة الثانية من مستحقات المتراكم من راتب المعين المتفرغ لسنوات سابقة يوضح قصورا واضحا في الأداء”.واوضحت، ان “وزير العمل […]

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