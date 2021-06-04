الشيخ حمودي بذكرى الامام الخميني: عهداً منّا ان نمضي على خطاه ونحمل منهجه ونصون أمانته

2021/06/04 | 23:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ الدكتور همام حمودي، اليوم الجمعة، عهداً منّا ان نمضي على خطاه ونحمل منهجه ونصون أمانته وذكر الشيخ حمودي في بيان، “تمر علينا الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل أية الله العظمى السيد الامام روح الله الخميني (رض)، مفجّر الثورة الاسلامية في ايران في هذه الايام ونحن نعيشُ بركات وثمار عمره […]

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