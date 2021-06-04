توجيه عاجل من وزير العمل بعد ’إشكالات’ رافقت إطلاق المبالغ المتراكمة

2021/06/04 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الاشكالات الادارية والمالية التي رافقت اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات المتراكم لسنوات سابقة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 حزيران 2021)، أنها "تود ان توضح للاخوة الكرام من مستفيدي راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة ان ماحصل من اشكالات ادارية ومالية حين اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات المتراكم لسنوات سابقة يوضح قصورا واضحا في الاداء وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية على مستوى عالي لتتولى التحقيق الشفاف والاصولي مع كل المعنيين في الهيئة وسنلتزم بما تتوصل اليه اللجنة التحقيقية من توصيات".

واضاف البيان ان "الوزارة لن تدخر جهدا في تصحيح الاداء ومعالجة الاخطاء التي يجب ان لايتحملها المستفيدين من خدمات الهيئة التي اسست لخدمة ذوي الاعاقة ووضع السياسات والرؤى التي ترتقي بالخدمات التي هم بأمس الحاجة اليها".

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