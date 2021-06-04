تحذير استخباراتي لرئيس وزراء إسبانيا قبل اندلاع الأزمة مع المغرب

2021/06/04 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير من جهاز الاستخبارات الإسباني رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن المغرب يعتبر قضية الصحراء الغربية "مقدسة" وأي مساس بها يعد سببا للرباط لبدء حرب مع الجيران.

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