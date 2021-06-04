2021/06/04 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الدفعة الثانية من راتب المعين المتفرغ المتراكمة لسنوات.وذكرت وزارة العمل في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الدفعة الثانية من راتب المعين المتفرغ المركز الخبري الوطني.

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