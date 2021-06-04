اعتقال قيادي بداعش في غرب كوردستان

2021/06/04 | 23:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات مكافحة الارهاب في عرب كوردستان من اعتقال قيادي في تنظيم داعش الارهابي اليوم الجمعة.

وقال الناشط السياسي شيمار حيمو لـ PUKmedia، ان قوات مكافحة الارهاب وخلال عملية امنية في قرية تابعة لناحية الشدادي بمحافظة الحسكة تمكنت من اعتقال قيادي في تنظيم داعش الارهابي.

واضاف ان الارهابي كان قد فر الى منطقة اخرى قبل مدة لكنه عاد الى ناخية الشدادي وتواصل مع الخلايا النائمة للتنظيم الارهابي في المنطقة، مشيرا الى انه مشاركة في جرائم وعمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية في غرب كوردستان.

PUKmedia / خاص

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