الدفاع النيابية تشخص عبر NRT اسباب الخروقات الامنية وتكشف عن جملة قرارات لمعالجتها

2021/06/04 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، عزمها استضافة القادة الامنيين للوقوف على اسباب الخروقات الاخيرة في بغداد والمحافظات، مشيرة الى ان الفساد واختيار القيادات (وفق المزاج السياسي) ساهم بتراجع اداء المنظومة برمتها .

وقال عضو اللجنة سعد مايع الحلفي، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (5 حزيران 2021) انه "ستكون هناك استضافة للقيادات الامنية للوقوف على الخروقات الامنية التي حدث سواء الذي حصل يوم امس في الكاظمية او الخروقات السابقة في بغداد وباقي المحافظات".

واضاف ان "الاسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماعات للجنة وهناك مقررات جديدة ستصدر عنها بخصوص الاوضاع الراهنة"، مبينا ان "اللجنة كان لديها اجتماعات سابقة وابلغت القائد العام بضرورة اتخاذ مجموعة اجراءات للسيطرة على الوضع الامني".

وشدد على ضرورة تجفيف منابع الارهاب للسيطرة على الوضع الراهن، مؤكدا ان الظروف التي تمر بها البلاد والفساد واختيار القيادات وفق المزاج السياسي ادى لتراجع الوضع الامني".

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