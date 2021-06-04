البصرة: جثة طفل تقضي ساعات في العراء بسبب 'قفل' لتقع الكارثة بعدها

2021/06/04 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في البصرة، الجمعة، بوضع جثة طفل متوفي في العراء لساعات بسبب قفل ثلاجة الموتى في مستشفى الموانئ التعليمي.

وقال المراسل اليوم، (4 حزيران 2021)، انه "تم رصد حالة في مستشفى الموانئ التعليمي بالبصرة، طفل يتوفى في طوارئ المستشفى المفروض يتم نقله الى ثلاجة الجثث، لكن للاسف الثلاجة مقفلة بقفل وصاحب المفتاح غير موجود ويبقى الطفل في العراء لمدة 3 ساعات".

من جهتها أعلنت دائرة صحة البصرة، اتخاذها اجراءات اولية صارمة بحق المقصرين الاساسيين وفتح مجلس تحقيقي للوقوف على جميع الاسباب التي ادت لحصول الحالة.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الجمعة، انه "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل حديث الولادة متوفي وبانتظار فتح باب ثلاجة الموتى في مستشفى الموانئ التعليمي، من هنا تؤكد دائرة صحة البصرة انها اتخذت اجراءات اولية صارمة بحق المقصرين الاساسيين وفتح مجلس تحقيقي للوقوف على جميع الاسباب التي ادت لحصول الحالة بهدف متابعة التقصير ومن يقف خلفه وعدم تكرار الامر".

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