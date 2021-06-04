2021/06/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الناشئين يتغلّب على أكاديمية المعقل بغداد- الزمان تغلبَ منتخب الناشئين على أكاديمية المعقل بخمسة أهدافٍ من دون مقابل، في المباراة التي في مجمع وزارة الشباب والرياضة، وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب الناشئين للمشاركة في بطولة العرب التي ستقام بالمغرب في شهر تموز المقبل.وحضرَ المباراة نائب رئيس الهيأة التطبيعية الدكتور شامل كامل وعضو […]

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