2021/06/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدار جديد أحمد راضي في يوم في شهر في سنة بغداد – الزمان اصدر الصحفي علي السبتي ، كتابه الجديد الذي حمل عنوان احمد راضي في يوم في شهر في سنة ويقع في 144 صفحة.وتناول المؤلف سيرة النجم الراحل احمد راضي ووثق رحلته حينما كان لاعبا مع فريق الزوراء ومع المنتخبات الوطنية ومن ثم […]

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