2021/06/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تستعيد الإنتصارات بثلاثية في هونغ كونغ البحرين يمزّق شباك كمبوديا في التصفيات الآسيوية المزدوجة { المنامة- وكالات: اعتلى منتخب البحرين، صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه 8-0 على كمبوديا، في الجولة السابعة من عمر التصفيات الآسيوية المشتركة، على ستاد البحرين الوطني.واستغل المنتخب البحريني غياب العراق عن الجولة، واعتلى المجموعة برصيد 12 نقطة من 6 […]

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