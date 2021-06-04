2021/06/04 | 23:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

نعت وزارة الصحة، الجمعة، استاذ الجراحة العامة الدكتور ثروت ادريس، اثر فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، "تنعى وزارة الصحة علماً من اعلام الطب في العراق استاذ الجراحة العامة الدكتور ثروت ادريس والذي توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا".

وأضاف البيان "داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته وان ي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنعى الدكتور ثروت ادريس) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنعى الدكتور ثروت ادريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).