2021/06/04 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – سوما الجافكشفت وزارة البيشمركة ، اليوم الجمعة، عن خطة لانشاء قوات مشتركة مع الجيش العراقي، فيما أكدت بدء العمل المشترك في المراكز الأمنية في المجال الاستخباري. وأوضح مدير الإعلام والتوجيه في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد مصطفى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، انه "تم تشكيل المراكز المشتركة في المناطق المحددة"، مشيراً الى بدء العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين في مجال العمل الاستخباري وجمع المعلومات والبيانات والقيام بمسح وتمشيط مناطق التوترات الأمنية".وأضاف أن "آلية عمل هذه المراكز تتضمن رفع البيانات والمعلومات الى قوات البيشمركة والجيش العراقي من اجل القيام بالإجراءات المناسبة"، مؤكدا ان "هذا الحراك سيكون الخطوة الاولى ، حيث ان المراكز تقوم حاليا بجمع المعلومات ، ومن المقرر بعد ذلك ان يتم انشاء قوات مشتركة للقيام بعمليات في بالمناطق الفاصلة التي تحتاج لانطلاق عمليات عسكرية".الى ذلك قال المستشار في وزارة البيشمركة العميد هزار عمر إسماعيل لوكالة الانباء العراقية(واع) : إن "وزارة البيشمركة بصدد الاتفاق حاليا على آلية العمل والتنسيق المشترك مع قوات الجيش العراقي"، لافتا الى ان "هذه الخطوة ليست كافية لملئ الفراغ الامني بين المناطق الفاصلة".وأضاف أن "هناك خطة لانشاء قوات مشتركة من اجل القيام بأعمال وحراك مشترك"، مبينا ان "عمل المراكز المشتركة سيبقى مستمرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تكشف عن خطة لانشاء قوات مشتركة وتؤكد بدء العمل بالمراكز الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تكشف عن خطة لانشاء قوات مشتركة وتؤكد بدء العمل بالمراكز الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).