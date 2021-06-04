انتقادات تجبر شركة

2021/06/04 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة "لويس فيتون" وشاحا من رفوفها الافتراضية بعد اتهامات بـ"الاستيلاء الثقافي" على "الكوفية" الفلسطينية الشهيرة.

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