القبض على متهمين بالقتل العمد في ذي قار

2021/06/04 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في قضاء الغراف.

وقالت الشرطة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشراف ومتابعة مدير القسم وبالاشتراك مع دوريات الفوج الرابع ومن خلال انتشار الدوريات وجمع المعلومات و نصب الكمائن في التقاطعات والاحياء السكنية، تم القاء القبض على (2) متهمين حصيلة ممارسة امنية وفق الماده 406 ق.ع ".

وأشارت إلى أنه "تم احالتهما الى جهات الطلب اصوليا".

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