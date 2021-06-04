الشابندر: تصريح الحلبوسي الاخير يمهد لاستلامه منصب رئيس جهاز مكافحة الارهاب (فيديو)

2021/06/04 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الجمعة، ان تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الاخير، يمهد لاستلامه منصب رئيس جهاز مكافحة الارهاب.

وكتب الشابندر، تغريدة على "تويتر" اليوم، (4 حزيران 2021)، جاء فيها "كل من يحاول ( العبث في امن صلاح الدين تره الحلبوسي راح يكسر ظهره)، ديروا بالكم ولا تگولون الزلمة ما گال".

وأضاف "يبدو ان عنتريات الحلبوسي تجاوزت وظيفته التشريعية في رئاسة البرلمان وتمهد لاستلامه منصب رئيس جهاز مكافحة الارهاب".

وتابع: "والنعم سيف المجرب.



هزلت".

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