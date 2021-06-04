إردوغان يعلن اكتشافا جديدا للغاز في البحر الأسود

2021/06/05 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، يمكن أن تساعد تركيا في التخلص من اعتمادها على واردات الطاقة.

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