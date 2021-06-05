تفاصيل جديدة عن هجوم الطارمية.. ضحية و 7 مصابين

2021/06/05 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن الهجوم المسلح الذي استهدف قضاء الطارمية، شمالي بغداد، مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً مسلحاً نفذته مجموعة إرهابية ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أسفر عن وقوع قتيل و 7 مصابين".وأوضح، أن "المصابين هم أخوة وأقارب، والقتيل صادف مروره لحظة وقوع الحادث"، مشيراً إلى أنه "من ضمن المصابين ٣ منتسبين في الحشد العشائري وحماية المنشآت، وواحد منهم موظف بدائرة المجاري".

وكان مصدر أمني قد قال لـ السومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم، إن "شخصاً قتل بهجوم مسلح ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

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