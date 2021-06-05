أكراد سوريا يسلمون هولنديين مرتبطين بداعش لسلطات بلادهم

2021/06/05 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الجمعة، أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لممثلين عن هولندا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

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