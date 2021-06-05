حمى انتخاب اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء - أحمد بيان

2021/06/05 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي.



هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات).



وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021.



وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب ......





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