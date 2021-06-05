صور: زعيم التيار الصدري في مرقد الإمام علي بالنجف

2021/06/05 | 01:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مجموعة من الصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يؤدي زيارة مرقد الإمام علي بمدينة النجف ليلة الجمعة.

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