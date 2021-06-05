منشور يقود نجل نتانياهو إلى الحظر على

2021/06/05 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من إعلان حكومة جديدة في إسرائيل، قام تطبيقي "تويتر" و"إنستغرام" بفرض حظر مؤقت على حساب يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء الأسبق.

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