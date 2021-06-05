تحليل لمستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية وسط

2021/06/05 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية في تحليل لها إن الدراما الجارية في إسرائيل حول احتمال الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد تعقد العلاقات الأميركية.

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