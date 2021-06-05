ناشطو الحراك في الجزائر يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حظر مسيراتهم

2021/06/05 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حظر السلطات مسيراتهم، لجأ ناشطو الحراك الاحتجاجي في الجزائر، الجمعة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للانتخابات التشريعية التي تنظم في غضون أسبوع.

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