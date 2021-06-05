الموانئ تُنهي إنجاز أطول رصيف نفطي

2021/06/05 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أنهت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل انجاز المقطع الأخير من أطول رصيف نفطي في ميناء خور الزبير وبطول 340 مترا.

ونقل بيان للشركة عن مديرها العام فرحان محيسن الفرطوسي قوله: إن «توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تقضي بتطوير وتحديث أرصفة الشركة العامة لموانئ العراق، حيث تم الانتهاء من صب المقطع الاخير من أطول رصيف نفطي في تاريخ الموانئ».

واضاف أن «الرصيف يتم تنفيذه حسب أحدث وأرقى المواصفات العالمية ليلبي السرعة في التحميل مع نظام آمن وسلامة عاليين».

وأكد الفرطوسي أن «هذا الرصيف يتم العمل به من قبل شركة متسيوبيشي اليابانية ومقاولها الثانوي شركة جالك التركية، وهو من ضمن مشاريع القرض الياباني والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

من جانبه ذكر مدير هيئة القرض الياباني محمد السهلاني «أننا كنا نواصل العمل ليلا ونهارا ونتابع العمل بشكل يومي من أجل أن يتكلل هذا المشروع بالنجاح والذي سيحقق قفزة في الصادرات النفطية من ميناء خور الزبير».

بدوره قال مدير المشروع المهندس منتظر عبد الرزاق كاطع: إن «سطح الرصيف انجز بالكامل وما تبقى هو إكمال نصب أذرع التحميل ومعدات مكافحة الحرائق والفنادر وغيرها من الأعمال النهائية، منوها بأن الانتهاء من العمل بالرصيف بشكل كامل سيكون قريباً «.

من جهة اخرى اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، أن ميناء أم قصر الشمالي حقق نسبا عالية بالتفريغ والمسلّم الاجماليين خلال 24 ساعة.

وقال مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي : «حقق ميناء ام قصر الشمالي أعلى معدل بالمسلم الاجمالي للبضاعة الفل والتكييس، حيث بلغ معدل المسلّم في ميناء ام قصر الشمالي خلال آخر احصائية يومية نحو (29443) طناً من البضاعة الواردة للميناء، كما ان نسبة المفرغ الاجمالي منها بلغ نحو (7528) طناً.

من جهته ذكر مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين احمد جاسم الأسدي ان الميناء يحقق معدلات عالية في المناولة، سواء في ما يتعلق بالحاويات او البضاعة الفل والتكييس.

واوضح «حقق معدل تفريغ الحاويات خلال يوم واحد نحو 924 حاوية، اما عدد الشاحنات الخارجة من الميناء بلغت نحو 1486 شاحنة للقطاعين الحكومي والخاص».

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