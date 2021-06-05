إنتر يختار خليفة حكيمي

2021/06/05 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إيطالي، عن خطة نيراتزوري استعدادًا لرحيل الظهير المغربي أشرف حكيمي.وزعمت تقارير صحفية أن حكيمي توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ويتبقى فقط اتفاق الناديين على سعر الصفقة.ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالي، فإن مسؤولي إنتر بدأوا مفاوضات مع تشيلسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر إيمرسون بالميري لخلافة حكيمي.وكان حكيمي وماتيو دارميان يتبادلان اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر مع إنتر خلال الموسم المنصرم.وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيلسي طلب 20 مليون يورو للتخلي عن إيمرسون، لكن إنتر يتفاوض لخفض السعر، لا سيما أن اللاعب ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2022.يذكر أن إيمرسون يحتل المرتبة الثالثة في مركز الظهير الأيسر مع تشيلسي، حيث يتفوق عليه كل من بنجامين بن تشيلويل وماركوس ألونسو.

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