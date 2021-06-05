2021/06/05 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت ادعاءات تحرش الضجة في قطر، لا سيما وأنها مرتبطة بطبيب تجميل قيل إنه كان قد أبدى تصرفات لا أخلاقية بحق بعض مريضاته.

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