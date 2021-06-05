2021/06/05 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت ادعاءات تحرش الضجة في قطر، لا سيما وأنها مرتبطة بطبيب تجميل قيل إنه كان قد أبدى تصرفات لا أخلاقية بحق بعض مريضاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب متحرش يشعل الغضب في دولة خليجية.. والداخلية تتحرك بشكل فوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب متحرش يشعل الغضب في دولة خليجية.. والداخلية تتحرك بشكل فوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).