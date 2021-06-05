2021/06/05 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، تيتي، بأن بعض أعضاء فريقه المقررة مشاركته في بطولة أمم أميركا اللاتينية لكرة القدم "كوبا أميركا" لن يشاركوا بالبطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبون في منتخب البرازيل يعارضون المشاركة في كوبا أميركا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبون في منتخب البرازيل يعارضون المشاركة في كوبا أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).