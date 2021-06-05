حتى أنتِ ياكندا ؟! 

2021/06/05 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من لايحلم بالهجرة إلى كندا؟

البلاد المعلقة بحبال الجليد القطبية التي تمكن قاطنوها خلال فترة وجيزة من كسر صقيعها واستبدالها بدفء الحضور.



كندا الشاسعة كصدر رحب لوافديها الذين ماإن يستقروا وينعموا في مواطنتهم، سيتحدثون عنها بإعجاب وتقدير كاستثناء مفرط، ليس لحسن طبيعتها وتنظيمها فقط، بل لحسن طبائع أفراد شعبها وحكوماتها وقوانينها وأنظمتها، وهي التي تطبع على جواز سفر مواطنها أنها ستحرك أسطولها لإنقاذه أينما كان.

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