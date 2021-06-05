علاج غير مسبوق للسمنة.. الموافقة على حقنة في أميركا

2021/06/05 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإدارة الأميركية للغذاء والدواء، الجمعة، موافقتها على استخدام دواء جديد لعلاج السمنة، بعد ثبوت فعاليته في التجارب السريرية لدى أخذه بانتظام.

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