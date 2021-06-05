شيءٌ من اللغةِ العربيّة ح 16، (الفاعل). - مديح الصادق

2021/06/05 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق الفاعل هو الاسم المُسنَد إليه (فعل)، وحقّ الفاعل الرفع، نحو: (فازَ المجتهدونَ)، (نِعمَ الرجلُ أخوكَ).المجتهدونَ: فاعل الفعل (فازَ) المتصرف.



الرجلُ: فاعل الفعل (نِعمَ) الجامد.أو هو، أي الفاعل؛ المُسنَد إليه (شبه الفعل)، نحو: أ- اسم الفاعل: (أحاضرٌ الشاعرانِ؟).



شبه الفعل هنا (حاضرٌ)، عمِلَ عمَل الفعل؛ فرفع فاعلاً، (الشاعرانِ).ب- الصفة المُشبَّهة: (حضرَ الحسَنُ خلقُهُ).



شبه الفعل ......





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