هل ستغير العولمة المعتقدات الإسلامية والمسيحية والهندوسية ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/06/05 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد كان هدف العولمة بصورتها الأولى مطلع التسعينيات هدفا اقتصاديا بصورة أساسية ولم تلتفت العولمة للتغييرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التى ستغزو العالم ، ولكن مع مطلع الألفية ظهرت بالفعل التغيرات الثقافية التى شملت الأديان والمعتقدات حول العالم بل أن بعض المفكرين اعتقدوا بعودة الدين للعلو بعد أن فقد مكانته فى العديد من الدول خاصة الدول الغربية والدول الشيوعية .



لقد استطاعت بعض الأديان و ......





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