الولايات المتحدة.. وفيات كورونا في أدنى مستوياتها منذ ذروة الوباء

2021/06/05 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع متوسط عدد الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020، ما يمثل علامة جديدة على نجاعة اللقاحات.

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