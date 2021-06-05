الجبهة الوطنية المطلوبة - سعد الله مزرعاني

2021/06/05 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_الله_مزرعاني أُعلنت، الأحد الماضي، «الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة».



انبثقت هذه الجبهة الجديدة عن تجمّع «نداء لبنان».



و«نداء لبنان»، هو بدوره، تجمّع جبهوي لم يتوافر له، منذ انطلاقته، حتى اليوم، أن يتوسّع ويتحوّل إلى حلقة في مشروع جبهوي شامل، لا يزال مفقوداً، رغم تمادي وتفاقم الأزمة المصيرية الخطيرة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون.بدءاً، ينبغي الترحيب بكلّ محاولة لبناء إطار وصيغة جبهويين ......





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