يحيى حقي القنديل المضيء - فهد المضحكي

2021/06/05 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي شكل يحيى حقي ظاهرة فريدة في تاريخ الأدب العربي الحديث، بأسلوبه الذي يتسم بالتركيز والتصوير، من خلال وصفه للحياة الحسية والطقوس الشعبية، وفي محاضرة ألقاها في دمشق عام 1959 قال: «لن نصل إلى إنتاج أدب، نجد فيه أنفسنا أولا، أدب مقنع لنا، ثم يصلح ثانيا للترجمة والنقل، إلا إذا تخلصنا مما أحس به في أساليبنا من عيبين كبيرين: الميوعة والسطحية، لنعتنق بدلا منهما التحديد أو الحتمية والعمق، أما اشتراط صفة الص ......





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