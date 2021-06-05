2021/06/05 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، تحذيرات بخصوص مخاطر تواجه العراق.وحذر الرئيس صالح، في مقال له تابعه “المركز الخبري الوطني”، من “مخاطر تواجه ‎%‎54 من اراضي العراق و7 مليون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يطلق التحذيرات: ‎%‎54 من أراضي العراق و7 مليون عراقي بخطر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يطلق التحذيرات: ‎%‎54 من أراضي العراق و7 مليون عراقي بخطر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يطلق التحذيرات: ‎%‎54 من أراضي العراق و7 مليون عراقي بخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).